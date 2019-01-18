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В Беларусь массово завозят оружие из России

пятница, 18 января 2019, 14:15

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что через беларуско-российскую границу в страну ввозится оружие.

Об этом он сказал на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы, передает "БЕЛТА".

По словам Лукашенко, ему постоянно докладывают о массированном притоке оружия из Украины.

"И что самое страшное (нас россияне иногда упрекают: вот, у вас там через границу…), через российскую границу (с Украиной. - прим. ред.) идут, а потом к нам заходят через открытую белорусско-российскую границу. Понятно, это кому-то надо. Просто так же везти не будут с риском. Оно кому-то здесь надо. И мы уже увидели, кому оно надо было", – рассказал Лукашенко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Беларуси Александр Лукашенко назвал конфликт на Донбассе "недоразумением" и заявил, что его "пора заканчивать".

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