В России по делу против сенатора арестовали еще одного топ-чиновника

В России по делу сенатора Рауфа Арашукова арестовали директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова.

Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.

"Николая Романова отправили под арест до 30 марта. Он подозревается в участии в преступном сообществе и особо крупном мошенничестве", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание Москва, сам Романов просил избрать в отношении него любую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Адвокаты подозреваемого также ходатайствовали о продлении срока задержания в отношении их подзащитного на 72 часа, но суд данное ходатайство отклонил.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России суд вынес вердикт по задержанному топ-чиновнику Рауфу Арашукову. Его арестовали на два месяца.