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Выжила, прыгнув с 10 этажа: стало известно о серьезном ЧП в Москве

пятница, 08 февраля 2019, 17:41

В понедельник, 4 февраля, в Москве девушка спрыгнула с 10 этажа, насмотревшись японских мультфильмов, и осталась жива.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"4 февраля 27-летняя Асель-тян в своей бирюлевской квартире смотрела мультфильмы, пока мамы не было дома. И вдруг началось: яркие галлюцинации и голоса в голове, настоятельно зовущие к карнизу. Девушка послушалась и спрыгнула. Очнулась уже на земле", - говорится в сообщении.

Увидев лежащую на асфальте девушку, соседи вызвали скорую помощь. На данный девушка находится в реанимации с тяжелыми травмами. Несмотря на серьезные травмы, девушке удалось выжить.

Как сообщал "Апостроф", ранее было опубликовано жуткое видео самоубийства в Москве путинского миллиардера.

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