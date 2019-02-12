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В Эстонии посадили "образцового" шпиона Путина: что известно

вторник, 12 февраля 2019, 09:46

В Эстонии суд признал бывшего офицера главного штаба армии майора Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина виновными в госизмене и передаче секретных данных ГРУ РФ.

Об этом сообщает Delfi.

В ходе согласительного производства суд назначил Метсавасу 15 лет и 6 месяцев и Волину - 6 лет лишения свободы. Отсчет отбытия наказания начинается с момента их задержания в сентябре прошлого года.

Большая часть переданной информации относилась к государственной тайне и предназначалось для внутреннего пользования.

Решение суда вступит в силу через 15 дней.

”В случае с преступлениями против государства сбор доказательств и расследование очень специфичны. Собранные по данному делу доказательства содержали в себе государственные тайны и засекреченную информацию, поэтому решение дела в рамках согласительного производства было очень разумным”, - сказала государственный прокурор Инна Омблер.

По информации СМИ, 38-летний Денис Метсавас вырос в преимущественно русскоязычном районе Таллинна Ласнамяэ и "был образцовым примером интеграции в эстонское сообщество"

В последние дни в качестве военнослужащего Метсавас работал в Генштабе страны, до этого занимался развитием артиллерии. За более чем 10-летнюю работу на Россию (из этого срока он около 5 лет "сливал" данные военной разведке РФ) осужденный получил от нее менее 20 000 евро.

Его 65-летний отец (служил в погранвойсках, потом работал в пенитенциарной системе) не занимался получением данных, а был курьером, передавая информацию в РФ.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взорвала новость о поимке украинского шпиона в России.

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