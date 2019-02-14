Жаль, что не шею: в сети сожалеют о новой травме Путина, видео

Президент России Владимир Путин во время тренировки по дзюдо в Сочи повредил себе палец.

Соответствующее видео публикуют российские СМИ.

Как отмечается, Путин во время спарринга сошелся на татами с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым. Однако что-то пошло не так, президент повредил палец, его перевязали медики.

Инцидент произошел во время визита в центр спортивной подготовки "Юг-спорт".

В сети не высказали сочувствия главе Кремля.

"Не мог он ему шею свернуть, вместо пальца", "Эх, а мог и шею повредить, но россиянам не повезло", "Лучше бы шею себе сломал с летальным исходом", – часто можно увидеть в комментариях к видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фото "обновленного" Путина, которому не только поменяли имидж, но и явно "подправили" лицо не без помощи хирургов.