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Мы вас посадим и сгноим: почему в России задержали крупнейшего инвестора из США

пятница, 15 февраля 2019, 23:51

События с задержанием в России крупного американского бизнесмена Майкла Калви показывают, что инвестиции при режиме президента Владимира Путина не могут быть безопасными.

Об этом "Апострофу" рассказал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"Когда я работал в фонде "Эрмитаж" в Москве с 1996 по 2000 гг., Билл Браудер и Майк Калви часто спорили, при мне, кто из них добьется более высокой доходности для своих инвесторов и для себя в России, в долгосрочной перспективе – то ли "Эрмитаж" в классе портфельных инвестиций, то ли "Baring Vostok" в классе прямых инвестиций. Казалось, что спор разрешился в 2006 году, когда путинская ОПГ разрушила "Эрмитаж". Но это не так, тогда была просто "запятая". В этом споре поставлена точка только лишь сегодня. И поставила её – опять – путинская ОПГ. В сталинском стиле: "Оба хуже". Дети, смотрите, и мотайте на ус: инвестиции – это мошенничество! Иностранные инвесторы: ваши инвестиции в России – это мошенничество в особо крупном размере. Мы посадим вас на подвал и сгноим в тюрьме", – отмечает Рабинович.

По его словам, данный инцидент будет иметь долгоиграющие последствия на десятилетия вперед.

"Международный скандал, топ-ньюз на CNBC и Уолл Стрит, в Wall Street Journal и Financial Times, среди правительств США и ЕС. И нет и не будет никаких иллюзий по поводу сохранности инвестиций в России при режиме путинской ОПГ. Политическое устройство России под оккупацией путинской ОПГ: фашизм. Экономическое устройство России под оккупацией путинской ОПГ: бандитский неофеодализм. Империя Зла жива. При НКВДшнике Путине по-другому быть и не могло. Террор путинской ОПГ. Демонтаж конституционного строя. Целая гроздь тяжких статей УК РФ плачет по путинской ОПГ. И путинская ОПГ не должна будет удивляться, когда ее членов будут вешать на столбах. Мы точно не забудем и точно не простим", – резюмирует финансист.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви был задержан 15 февраля в столице России, Москве, по подозрению в мошенничестве.

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