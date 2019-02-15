В России задержали крупнейшего инвестора: детали скандала

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви задержан в столице России, Москве, по подозрению в мошенничестве.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, американский инвестор ведет деятельность в России с 1994 года и за это время вложил в национальную экономику порядка 2,8 миллиарда долларов.

Всего следствие ходатайствует об аресте шести человек. Помимо Калви, это партнеры компании Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, генеральный директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, а также бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев.

Всем задержанным инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Эта статья предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.

Как заявил в суде следователь, основатель инвесткомпании и его соучастники подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей. Всех их заподозрили в мошенничестве в связи со спором по банку "Восточный" (бывший "Восточный экспресс"). Заявление против Калви и других фигурантов дела подал в ФСБ член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов, который настаивает, что его ввели в заблуждение перед сделкой по покупке акций у ПКБ в феврале 2017 года.

Калви назвал обвинения неправдой и связал это с разбирательством в Лондоне. По словам основателя Baring Vostok, при слиянии "Восточного" с "Юниаструм банком" в 2017 году владелец последнего Артем Аветисян "вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы под видом фиктивных сделок, они покупали грибную ферму, консервный завод и тому подобное". В связи с этим Калви обратился в Лондонский арбитраж, где оспаривает сделки Аветисяна и Юсупова.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России во время заседания Совета Федерации арестовали сенатора Рауфа Арашукова.