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Членов путинской ОПГ будут вешать на столбах: в России рассказали о конце режима Путина

суббота, 16 февраля 2019, 06:36

Нынешние действия режима президента Владимира Путина демонстрируют, что после его падения для членов бывшей власти не ожидается ничего хорошего.

Об этом "Апострофу" рассказал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

В частности, задержание в России крупного американского инвестора Майкла Калви 15 февраля демонстрирует, что инвестиции и бизнес при Путине не могут считаться безопасными.

"Международный скандал, топ-ньюз на CNBC и Уолл Стрит, в Wall Street Journal и Financial Times, среди правительств США и ЕС. И нет и не будет никаких иллюзий по поводу сохранности инвестиций в России при режиме путинской ОПГ. Политическое устройство России под оккупацией путинской ОПГ: фашизм. Экономическое устройство России под оккупацией путинской ОПГ: бандитский неофеодализм", – считает Рабинович.

По его мнению, данный инцидент является еще одним звеном в длинной цепочке преступлений российской власти.

"При НКВДшнике Путине по-другому быть и не могло. Террор путинской ОПГ. Демонтаж конституционного строя. Целая гроздь тяжких статей УК РФ плачет по путинской ОПГ. И путинская ОПГ не должна будет удивляться, когда ее членов будут вешать на столбах. Мы точно не забудем и точно не простим", – заявляет финансист.

Подробнее о задержании Майкла Калви и последствиях этого шага для России читайте в материале "Апострофа": Мы вас посадим и сгноим: почему в России задержали крупнейшего инвестора из США.

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