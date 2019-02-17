Сгибается от боли: появились тревожные сведения о здоровье украинского узника Кремля

Политзаключенному Андрею Коломийцу, который находится в колонии города Краснодар в России не оказывают необходимую медицинскую помощь, его здоровье ухудшается.

Об этом со ссылкой на супругу Андрея, Галину Коломиец, сообщает "Крымская правозащитная группа".

"Андрея продолжают мучить головные боли, появились сильные боли в области живота, обострился псориаз. У него вся шея и спина в красных пятнах, болит живот - так, что Андрей загибается от боли", - сообщила Коломиец.

В получении информации о том, что со здоровьем политзаключенного, его супруге в колонии отказали..

"Начальник медсанчасти сослался на то, что он не имеет права разглашать сведения о здоровье заключенного его родственникам без письменного заявления самого заключенного", - отметили правозащитники.

В колонии Коломиец, осужденный крымским "судом" за события на Майдане, состоит на профучете как "склонный к нарушению режима и пропаганде".

Также сообщается, что Коломийца посетил представитель украинского консульства в Ростове-на-Дону.

"Беседа состоялась в присутствии представителя колонии, встреча фиксировалась видеокамерой", - сообщила жена Коломийца.

Активиста Евромайдана Андрея Коломийца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мая 2015 года по подозрению в хранении наркотиков. После задержания его доставили в аннексированный Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских "беркутовцев".

В июне 2016 года российский "суд" в аннексированном КрымУ приговорил Коломийца к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", состояние здоровья украинского политзаключенного в оккупированном Крыму Эдема Бекирова оценивается как критическое.