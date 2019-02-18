РУС. | УКР.

понедельник, 18 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.00
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

18 февраля

16:14
Давно нет в живых: племянница Скрипаля выдала пропагандистам Кремля сенсацию
16:12
На службе фашистов: оккупанты выдали фейковую историю Крыма
16:00
Тина Кароль поделилась милым фото с сыном
15:55
Лион - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
15:55
Нацисты зверствуют: как в ЛНР началась агитация под выборы в Украине
15:44
В ЕС рассказали, когда накажут Россию за захват украинских моряков
15:34
В Киеве зафиксирована первая смерть от опасной болезни
15:25
Где смотреть онлайн Айнтрахт - Шахтер: расписание трансляций
15:25
Зритель не глухой: травести-дива Монро высказалась о Нацотборе на Евровидение
15:08
Бойко призвал списать долги за коммунальные услуги
14:57
​Запуск "Северного потока-2": в Украине оценили перспективу фиаско Путина
14:57
Украинцы увидят самое большое суперлуние 2019 года: названо время и дата
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Давно нет в живых: племянница Скрипаля выдала пропагандистам Кремля сенсацию

понедельник, 18 февраля 2019, 16:14

Племянница отравленного "Новичком" экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что, по ее мнению, ее дяди уже давно нет в живых.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По ее словам, информацию о самочувствии экс-шпиона она получает только из СМИ

"Мне лично никто о его состоянии не докладывает. Но об этом говорилось уже давно. Ну нет Скрипаля в живых... Скоро год - 4 марта. И вот шестого марта вам предоставят урну с прахом и скажут: Скрипаль умер, и по его, так скажем, просьбе мы его кремировали", - сказала женщина.

Ранее она неоднократно заявляла, что не сомневается в смерти Скрипаля, иначе, по ее мнению, он обязательно связался бы со своей престарелой матерью.

Как известно, накануне газета Times со ссылкой на британскую разведку сообщила, что состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось. По данным издания, ему оказывают медицинскую помощь на дому, однако врачи опасаются, что пациент не сможет полностью поправиться.

Виктория отметила, что новости об ухудшении состояния здоровья экс-сотрудника российской разведки свидетельствуют о том, что Лондон "ведет дело к смерти экс-полковника ГРУ и уничтожению улик". Она добавила, что теперь дочь Юлия Скрипаль, "по логике жанра", будет настаивать на том, чтобы кремировать отца.

Как сообщал "Апостроф", 17 февраля на соборе Девы Марии в английском Солсбери, где в 2018 году отравили экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, неизвестные повесили российский флаг.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сказочная ротация Путина: зачем в России полетели головы генералов

У Путина осталось лишь два варианта: без кровавых событий в России не обойтись

Если Путину не поставят шах или мат, он пойдет в наступление - американский офицер

Путин достиг дна: у него один вариант, чтобы сохранить власть

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: