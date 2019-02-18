Давно нет в живых: племянница Скрипаля выдала пропагандистам Кремля сенсацию

Племянница отравленного "Новичком" экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что, по ее мнению, ее дяди уже давно нет в живых.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По ее словам, информацию о самочувствии экс-шпиона она получает только из СМИ

"Мне лично никто о его состоянии не докладывает. Но об этом говорилось уже давно. Ну нет Скрипаля в живых... Скоро год - 4 марта. И вот шестого марта вам предоставят урну с прахом и скажут: Скрипаль умер, и по его, так скажем, просьбе мы его кремировали", - сказала женщина.

Ранее она неоднократно заявляла, что не сомневается в смерти Скрипаля, иначе, по ее мнению, он обязательно связался бы со своей престарелой матерью.

Как известно, накануне газета Times со ссылкой на британскую разведку сообщила, что состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось. По данным издания, ему оказывают медицинскую помощь на дому, однако врачи опасаются, что пациент не сможет полностью поправиться.

Виктория отметила, что новости об ухудшении состояния здоровья экс-сотрудника российской разведки свидетельствуют о том, что Лондон "ведет дело к смерти экс-полковника ГРУ и уничтожению улик". Она добавила, что теперь дочь Юлия Скрипаль, "по логике жанра", будет настаивать на том, чтобы кремировать отца.

Как сообщал "Апостроф", 17 февраля на соборе Девы Марии в английском Солсбери, где в 2018 году отравили экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, неизвестные повесили российский флаг.