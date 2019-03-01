РУС. | УКР.

пятница, 1 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

1 марта

23:16
Вернется большой "плюс": синоптики рассказали о погоде в Украине на выходные
23:01
Под Одессой мать заживо закопала своего ребенка: фото и видео жуткой трагедии
22:45
Морозы до -9: синоптики рассказали о погоде в марте
22:17
Адское пламя: в России горит целое село, фото и видео страшного пожара
22:14
В "Газпроме" поняли, что все не так просто: Яценюк рассказал о переговорах с соратником Путина
21:52
Убит собутыльником: в сети показали фото нового боевика из "200 бригады"
21:50
Реал - Аякс: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
21:40
Порошенко в Мариуполе запустил экологичный сталелитейный комплекс стоимостью в 120 млн долларов
21:14
Садовой перед отказом от выбором встретился с Зеленским: раскрыты детали
20:56
Пьяный российский спортсмен попал в ДТП во время гонок с полицией: опубликовано видео
20:28
Боруссия - Тоттенхэм Хотспур: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
20:21
Тимошенко заявила, что после выборов цена на газ снизится вдвое
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Адское пламя: в России горит целое село, фото и видео страшного пожара

пятница, 01 марта 2019, 22:17

Вечером в пятницу, 1 марта, в селении Тисси-Ахитли, в республике Дагестан (Россия), произошел сильнейший пожар.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Он охватил большую часть населенного пункта – 15 домов. Огонь быстро распространяется из-за плотной застройки.

"Возгорание произошло в одном из частных строений. Пожар перебросился на соседнее здание и в итоге загорелись порядка 15 домов", – рассказали журналистам в ГУ МЧС России по республике Дагестан.

Тушить возгорание приехали несколько экипажей пожарных.

Информации о пострадавших пока нет. Экстренные службы эвакуируют жителей села.

Позже стало известно про увеличение площади пожара.

"Все соседние села Дагестана едут спасать Тисси-Ахитли. 90 домов под угрозой, площадь пожара 3200. На местности дичайший ветер, угроза распространения — адовая. В этом пламени гибнут не дома, в этом пламени гибнет история огромных семей и древних фамилий", - пишут в Telegram канале "Mash".

По обновленным данным, пожар был локализован. Сгорело 11 домов, пострадавших нет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в начале февраля в Москве четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в центре города.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мир, дружба, жвачка: как Лукашенко может разыграть карту выборов в Украине против Путина

Сказочная ротация Путина: зачем в России полетели головы генералов

У Путина осталось лишь два варианта: без кровавых событий в России не обойтись

Если Путину не поставят шах или мат, он пойдет в наступление - американский офицер

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: