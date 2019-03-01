Адское пламя: в России горит целое село, фото и видео страшного пожара

Вечером в пятницу, 1 марта, в селении Тисси-Ахитли, в республике Дагестан (Россия), произошел сильнейший пожар.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Он охватил большую часть населенного пункта – 15 домов. Огонь быстро распространяется из-за плотной застройки.

"Возгорание произошло в одном из частных строений. Пожар перебросился на соседнее здание и в итоге загорелись порядка 15 домов", – рассказали журналистам в ГУ МЧС России по республике Дагестан.

Тушить возгорание приехали несколько экипажей пожарных.

Информации о пострадавших пока нет. Экстренные службы эвакуируют жителей села.

Позже стало известно про увеличение площади пожара.

"Все соседние села Дагестана едут спасать Тисси-Ахитли. 90 домов под угрозой, площадь пожара 3200. На местности дичайший ветер, угроза распространения — адовая. В этом пламени гибнут не дома, в этом пламени гибнет история огромных семей и древних фамилий", - пишут в Telegram канале "Mash".

По обновленным данным, пожар был локализован. Сгорело 11 домов, пострадавших нет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в начале февраля в Москве четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в центре города.