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Яд для России: политолог назвал последствия оккупации Крыма

вторник, 12 марта 2019, 02:28

Вооруженная аннексия Крыма привела к тому, что в России приходится постоянно изобретать и распространять "аргументы лжи", оправдывающие оккупацию.

Об этом в своей статье для "Нового времени" пишет российский политолог Александр Морозов.

"Крым является ядом, который непрерывно пять лет впрыскивается мелкими дозами в организм всей системы российского образования, культуры и в целом всей повседневной системы аргументации национальной идентичности. Приходится непрерывно изобретать, распространять, обсуждать на ток-шоу различные "аргументы лжи", обосновывающие Крым. Эта ложь должна быть инкорпорирована в школьные учебники, в киносюжеты, в систему правовой подготовки чиновничества, во все поры и щели социального пространства", – пишет эксперт.

Морозов отмечает, что российское общество не может жить с фактами "несправедливого присвоения" Крыма и тем, что участвовало в попытке раздела Украины.

"Поэтому приходится непрерывно производить тот же "клей аргументации", из которого состоял учебник "История КПСС" в позднесоветский период, то есть сплошную витиеватую ложь, которая была призвана показать правоту "генеральной линии", несмотря на непрерывные ошибки и насилие. Само по себе это "извращение ума" превращается в большую машину, которую нельзя потом будет вынуть из государства без ущерба для всего организма. Между этой машиной лжи и государством возникает знак равенства", – подчеркивает политолог.

Эксперт сравнивает оккупированный Крым с раковой опухолью, от которой расходятся метастазы по российскому обществу.

"Крым раздувается как пузырь внутри системы. Он не может быть локализован. От него ежедневно разбегаются в разные стороны раковые клетки внутри всей государственной и общественной ткани", – резюмирует он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", посол Украины в США Валерий Чалый призвал американскую корпорацию Google не изображать оккупированный Крым частью Российской Федерации на своих картах.

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