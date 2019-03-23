Оккупанты нашли применение Керченскому мосту в Москве: опубликовано фото

В Москве в одном из микрорайонов на стене нарисовали большое граффити с изображением моста через Керченский пролив.

Об этом в Twitter написала блогер RoksolanaToday&Крым‏, опубликовав соответствующее фото.

"Граффити в Москве. Чтобы не забывали,где их денюшки", - написала она.

Как известно, протяженность Крымского моста составляет 19 километров. Строительством занимались компании Аркадия Ротенберга, давнего друга Путина. Стоимость проекта составила 228,3 млрд руб.

Как сообщал "Апостроф", у моста в Крым нашли серьезные проблемы.

Также в сети заподозрили, что у моста через Керченский пролив может обвалиться одна из арок, которая поддерживает железнодорожное полотно на нем.

Кроме того в сети показали "праздничные" фото с моста в Крым.