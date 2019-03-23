РУС. | УКР.

суббота, 23 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Мир

Выборы президента 2019

Новости

23 марта

14:43
В Харькове задержали разведчика боевиков ДНР по кличке "Куб": опубликованы фото
14:34
Полиция пытается "отмазать" мажора: новые подробности и фото стрельбы в центре Киева
14:30
Где смотреть онлайн мужской масс-старт Кубка мира в Холменколлене: расписание трансляций
14:19
Между Порошенко и комиком: близкие героев Майдана и АТО рассказали о предвыборных симпатиях
14:19
Источники рассказали, чего ждать от конфликта Луценко с послом США и какова роль Порошенко
13:50
Где смотреть онлайн мужской гонки преследования Кубка мира в Холменколлене: расписание трансляций
13:50
Оккупанты нашли применение Керченскому мосту в Москве: опубликовано фото
13:45
В России восхитились игрой сборной Украины в матче с Португалией
13:35
На месте проведения КаZантипа в Крыму жители подняли бунт против оккупантов: фото, видео и реакция сети
13:34
Нардеп обвинил Кабмин в саботаже иностранных инвестиций
13:25
Одиозная сепаратистка из Киева вызвала шквал гнева в сети заявлением про украинский язык: видео
13:05
Где смотреть онлайн Нидерланды - Германия: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Оккупанты нашли применение Керченскому мосту в Москве: опубликовано фото

суббота, 23 марта 2019, 13:50

В Москве в одном из микрорайонов на стене нарисовали большое граффити с изображением моста через Керченский пролив.

Об этом в Twitter написала блогер RoksolanaToday&Крым‏, опубликовав соответствующее фото.

"Граффити в Москве. Чтобы не забывали,где их денюшки", - написала она.

Как известно, протяженность Крымского моста составляет 19 километров. Строительством занимались компании Аркадия Ротенберга, давнего друга Путина. Стоимость проекта составила 228,3 млрд руб.

Как сообщал "Апостроф", у моста в Крым нашли серьезные проблемы.

Также в сети заподозрили, что у моста через Керченский пролив может обвалиться одна из арок, которая поддерживает железнодорожное полотно на нем.

Кроме того в сети показали "праздничные" фото с моста в Крым.

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

С Украиной не прошло, но есть другие варианты: два сценария для Путина

Может умереть: почему ушел Назарбаев и в чем выгода России

Лукашенко создал условия для "русского мира", продавая независимость Беларуси - Павел Усов

Мир, дружба, жвачка: как Лукашенко может разыграть карту выборов в Украине против Путина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: