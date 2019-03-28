Путин придумал Украине новую ловушку с Донбассом: что угрожает Киеву

Президент России Владимир Путин готов вернуть Донбасс Украине, поскольку прекрасно понимает, что этот регион станет камнем на шее Киева.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

В частности, эксперты отмечают, что Донбасс может стать бомбой замедленного действия, которая будет угрожать всей государственности страны.

При этом, как отмечает аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, для России вообще не стоит вопрос о том, кто именно будет президентом в Украине.

"Вопрос в общих интересах РФ, а общие интересы РФ – усилить уже создавшуюся местную идентичность на оккупированных территориях и именно в таком формате отдать нам Донбасс, сначала финансово, а потом и политически", - предупреждает он.

По его прогнозам, после возвращения проблемного Донбасса "украинская экономика, в самом лучшем случае, перестанет расти".

"В худшем случае – мы вернемся к экономическому спаду. А дальше смотрим, как население реагирует на очень медленные реформы, и в результате это перерастает в политический кризис", - подчеркнул он.

В связи с этим Тышкевич посоветовал кандидатам в президенты не думать о том, как повесить украинский флаг над зданием Донецкой облгосадминистрации, а подумать о том, что делать через пять минут после этого.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Без Крыма, но с Путиным в Киеве: как кандидаты в президенты будут возвращать оккупированные земли.