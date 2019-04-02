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В сети появилась мощная видеожаба с Лукашенко и Путиным

вторник, 02 апреля 2019, 00:18

Встреча между президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой России Владимиром Путиным приобрела в интерпретации пользователей сети необычный колорит.

Соответствующее видео публикуют в социальных сетях.

К видеоряду со встречи Лукашенко и Путина добавили аудио с широко известного репортажа о визите президента Беларуси в коровники Могилевской области. Там он, напомним, обнаружил полную антисанитарию и покрытых слоем экскрементов животных.

Пользователям сети идея автора видео явно понравилась.

"Сказка, а не Батька! Мой кандидат в Президенты союзного государства!", – с иронией пишут в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Беларуси Александр Лукашенко удивил сеть, устроив истерику по поводу условий содержания животных в коровниках и некомпетентности чиновников, отвечающих за их обеспечение.

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