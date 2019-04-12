Ответ на санкции: Лукашенко распорядился остановить транзит газа из России в Европу

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился приостановить работу транзитного газопровода, поставляющего газ из России в страны Европы, для его капитального ремонта.

Об этом он сам заявил в ходе совещания с правительством, передает "Интерфакс".

Президент Беларуси также гневно высказался в адрес российских властей, которые ограничили объемы поставок белорусской продовольственной продукции, назвав этот шаг Кремля "настоящими санкциями".

"Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Белоруссию - ставьте и ремонтируйте. Потому что, то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки" - заявил Лукашенко.

В то же время главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго подтвердил готовность провести остановку газопровода. По его мнению, такой шаг следовало сделать уже давно, поскольку уже пять участков трубы нуждаются в экстренном ремонте.

"В течение года мы ведем проектные работы для подготовки к ремонту пяти участков нефтепровода. Всегда есть участки нефтепровода, которые нуждаются в капремонте - в этом году нефтепроводу исполняется 55 лет" – отметил чиновник.

Как сообщал Апостроф, ранее блогер Слава Рабинович заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко не даст возможности кремлевским властям и, в частности, Владимиру Путину осуществить аншлюс Беларуси ради поднятия рейтинга у российского населения. Он спрогнозировал провал любых "объединяющих" Россию и Беларусь переговоров.