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В России умер пропагандист Путина из базы "Миротворца"

среда, 17 апреля 2019, 20:18
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В среду, 17 апреля, в России умер журналист Илья Костин, работавший на "Первом канале".

Об этом сообщил председатель союза журналистов Северной Осетии Тимур Кусов.

Он отметил, что причиной смерти журналиста стало онкологическое заболевание. В этом году ему должно было исполниться 40 лет.

Известно, что Костин с 2003 года работал на "Первом канале". Он освещал военные конфликты в Чечне, Ираке, теракт на Дубровке и взрыв в московском метро 6 февраля 2004 года.

Пропагандист входил в базу "Миротворец".

Как сообщал "Апостроф", ранее умер пропагандист Кремля, написавший настольную книгу Путина о захвате Украины.

Также во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Петр Порошенко отказался разговаривать с российскими пропагандистами, потребовав извинений перед Украиной.

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