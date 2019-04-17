Заклинило: новый конфуз с Путиным попал на фото

Президент России Владимир Путин рассмешил сеть странной позой во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым.

Соответствующее фото в Telegram политический эксперт Алексей Голобуцкий.

"Сегодня Путин встречался с президентом Таджикистана Рахмоновым. Уже не первый раз случается такой казус: в сидячем положении у Путина заклинивает в странной позе подпорки))" – подписал кадр он.

Как сообщал "Апостроф", ранее соцсети возмутила реакция Путина на анекдот про изнасилование, который рассказал миллиардер Владимир Лисин.

Кроме того, в социальных сетях стал популярным анекдот о влиянии президента РФ Владимира Путина на национальность людей.

Также сеть рассмешил новый анекдот об инаугурации Путина.

Помимо этого, в сети высмеяли фейк, который выдала пропагандистка Кремля про Украину.