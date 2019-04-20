Пропагандистка Кремля отличилась "интеллектом", говоря про украинский язык: видео

Ведущая пропагандистской программы на российском радио "Вести" Анна Шафран унизительно высказалась относительно украинского языка, выступив с критиков заявлений президента Петра Порошенко относительно укрепления статуса государственного языка в Украине.

Соответствующую видеозапись выложил блогер AlexVitauskas у себя на странице в Facebook.

В видео представлено выступление пропагандистки Шафран в студии шоу "Кто против", где она уничижительно выражается относительно звучания отдельных слов на украинском языке.

В качестве примера плохого владения языком российская ведущая привела свою "малограмотную бабушку", которая, по ее словам, так и не научилась хорошо говорить по-русски.

Также Шафран упомянула и творчество украинского писателя Николая Гоголя, допустив при этом существенную фактологическую ошибку.

"Смотришь на все то, что у вас происходит, и тут же всплывают черти, свиньи, галушки летающие", - отметила она.

Как сообщал "Апостроф", 17 апреля в России в возрасте 39 лет умер журналист Илья Костин, работавший на "Первом канале". С недавнего времени он входил в базу "Миротворец", как лицо, способствующее оккупации Крыма. Причиной смерти журналиста стало онкологическое заболевание.