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В Москве возле метро стрелок устроил кровавую месть: фото, видео и первые детали

четверг, 25 апреля 2019, 18:15
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В российской столице из-за стрельбы возле станции метро "Новые Черемушки" погибли два человека. Инцидент случился в самом центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

"У входа на станцию метро "Новые Черемушки" найдены два тела с огнестрельными ранениями. По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу, застрелив человека, после чего покончил с собой", - заявил источник агентству.

Также, согласно информации журналистов, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Она устанавливает все причины произошедшего. По данным местных СМИ, одна из возможных причин – кровная месть.

Как писал ранее "Апостроф", вечером 18 апреля в Северной Ирландии в результате массовых беспорядков и стрельбы погибла 29-летняя женщина. Также стали известны предварительные результаты расследования взрывов на Шри-Ланке. Предположительно их совершили две местные исламистские группировки.

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