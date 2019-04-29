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Назад в СССР: сети впечатлили фото странных пасхальных яиц в России

понедельник, 29 апреля 2019, 12:05
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В России появился тренд на специальную раскраску пасхальных яиц – в цвета флага СССР и другую советскую символику.

Фотографии необычных пасхальных яиц опубликовал полковник запаса-блогер Олег Анатольевич в Twitter.

В частности, к продаже поступили наклейки на яйца с портретами коммунистических лидеров – Владимира Ленина и диктатора Иосифа Сталина.

Пользователи сети в комментариях к посту вспомнили действия коммунистов против церковников во времена СССР, а также скандально известную статью российского законодательства об оскорблении чувств верующих.

"Сердце наполнилось радостью и сразу вспомнил заветы Ильича, особенно о религии, опиуме и народе...а еще вспомнились фото разворовывания церквей, их подрывы.."

"Считаю это надругательством над пасхальным яйцом. И оскорблением чувств верующих."

"Однажды я забыл дома пионерский значок + опоздал на линейку и меня наказали: так как я был несовершеннолетним, меня не стали убивать, а просто отрубили руки, поэтому пишу носом."

"Коммунистическое Фаберже."

Как сообщал "Апостроф", ранее правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал россиян "моральными уродами", отреагировав таким образом на результаты опроса о жертвах репрессий. В ходе опроса 46 процентов респондентов назвали "оправданными" жертвы советского народа в сталинскую эпоху.

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