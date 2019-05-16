Православные космонавты против людей: появились фотожабы на массовую "битву" из-за РПЦ в Екатеринбурге

Последние три дня в Екатеринбурге (Россия) не утихают протесты в связи с уничтожением сквера ради постройки храма святой Екатерины.

Это событие не могло не стать поводом для искрометных фотожаб, которые публикуют в сети.

Отметим, что среда, 15 мая, стала самым ожесточенным протестным днем из всех трех. Как сообщают росСМИ, на акции задержали 61 человека. При этом, как сообщает Telegram-канал "ОВД-Инфо", в самом конце акции сотрудники ОМОН погрузили в автобусы разом 15–20 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее на протестах в Екатеринбурге активисты передали "привет" Украине. Так, на одном из видео в YouTube можно увидеть, как активисты дружно скачут, приговаривая: "Кто не скачет, тот за храм!"