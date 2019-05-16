В Москве жестоко избили агентов Путина: опубликовано видео драки

В столице России, Москве, произошла массовая драка, в ходе которой были избиты двое сотрудников ФСБ.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube канале "Baza".

Как сообщается, драка якобы началась из-за того, что один из сотрудников спецслужбы слишком долго находился в туалете.

"Офицеры ФСБ Тимур Соколов и Роберт Чатурян пали жертвами, пожалуй, самых странных барных разборок в истории. Они не пели плохие песни, не заказывали нехорошую музыку и даже не трогали чужих женщин. Роберт Чатурян всего лишь сходил в туалет, а когда вышел оттуда, на него напали. Ударили в лицо сразу, без лишних разговоров. Роберт лишь успел спросить: "За что?" – и услышал: "Сколько можно там сидеть было?", – говорится в подписи к видео.

Оба сотрудника ФСБ были серьезно избиты. Тимур Соколов получил травмы головы и лица, у него сломана челюсть. Роберт Чатурян пострадал меньше. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во Владивостоке на турнире по самбо случилась драка с участием двух спортсменок.