В России стая собак утащила двухлетнего малыша в канализацию

Неподалеку от столицы России, Москвы, стая бездомных собак напала на двухлетнего ребенка и затащила его в канализационную трубу.

Об этом сообщается в Telegram канале "Mash".

Жуткий инцидент произошел в подмосковном городе Ногинск. Родители ребенка и активисты искали его несколько часов. Обнаружить пропавшего удалось лишь под вечер.

Собаки также сильно искусали ребенка: у него множественные укусы по всему телу, за его жизнь борются врачи.

По последней информации, пострадавший малыш находится в крайне тяжелом состоянии в больнице, в отделении реанимации.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в феврале 2019 года в Вознесенске, Николаевской области, мужчина натравил ротвейлера на свою бывшую девушку: от полученных ранений та скончалась.