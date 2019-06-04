В России разгорелся скандал из-за игры "Секс со Сталиным": опубликованы скриншоты

На популярной игровой площадке Steam появилось превью для новой игры под названием "Sex with Stalin": представители Коммунистической партии РФ и потомки Иосифа Джугашвили возмущены.

"Покажите усатому, что такое настоящая мужская сила и любовь!", – говорится в официальном описании симулятора.

Разработчики обещают, что пользователи смогут ударить "вождя" в живот, подключить электричество к его соскам или "заняться с ним горячей романтикой". Ориентировочная дата выхода игры — 10 октября этого года.

В России появление игры вызвало ожидаемую реакцию. Внучка Сталина Татьяна Джугашвили считает, что с создателями игры Sex with Stalin должен разбираться сам Владимир Путин.

"Когда касается людей такого уровня, этим должен глава государства заниматься", — сказала Джугашвили в беседе с журналистами, отметив, что более комментировать эту тему не намерена.

В КПРФ взяли планку пониже и призвали правоохранительные органы отправить игру на экспертизу.

"Здесь вопрос к правоохранительным органам, которые должны увидеть, может быть, элементы экстремизма или разжигания. Правоохранительные органы должны дать свои экспертные оценки", — заявил глава пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко, отметив, что Компартия отреагирует на выход Sex with Stalin.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России на Пасху на крашеные яйца наносили портреты Иосифа Сталина и других советских лидеров.