Может уничтожить города: в России проснулся мощный вулкан, который считали потухшим

В России, на дальнем востоке страны на Камчатке проснулся вулкан, который до этого считался потухшим, его вероятное извержение может иметь катастрофические последствия.

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные ученых.

Отмечается, что речь идет о вулканическом массиве Удина, который расположен в центральной части Камчатки. Он состоит из двух вулканов: Большая Удина (2920 метров) и Малая Удина (1945 метров). Считалось, что как минимум один из вулканов потух навсегда, однако ученые заметили увеличение сейсмической активности в районе массива.

Команда исследователей из РФ, Саудовской Аравии и Египта подтвердили предварительные замеры, зафиксировав 559 сейсмических событий за два месяца. Они проходили на глубине около 5 километров.

"Сейсмические свойства вулкана могут оправдать смену его статуса с потухшего на активный… Извержение Удины может быть катастрофическим", - пришли к выводу ученые.

По их словам, это извержение было бы равносильно извержению Везувия в 79 году нашей эры, которое уничтожило город Помпеи.

Как сообщал "Апостроф", ранее индонезийские власти предупредили о возможности новых извержений действующего вулканаСинабунг на острове Суматра после того, как он испустил огромный столб пепла.