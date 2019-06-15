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В России громкий скандал из-за массового конфликта с ромами: фото и видео

суббота, 15 июня 2019, 14:59
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В пятницу, 14 июня, в селе Чемодановка Пензенской области России местные жители перекрыли федеральную автотрассу М5, требуя от властей расследовать массовую драку с ромами, которая произошла 13 июня.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Ранее у местного Дома культуры прошёл народный сход, в котором приняли участие сотни людей. По данным СМИ и информации в соцсетях, жители села обвинили представителей местной ромской общины в агрессивных действиях. В массовой драке 13 июня пострадали 5 человек, один из них впоследствии умер, ещё один – в реанимации.

По данным местных СМИ и телеграм-канала "База", часть участников схода требовала выселения ромов.

При этом ранее местная администрация, которая не опубликовала информации об инциденте, вывесила на своём сайте полный текст статьи 282 Уголовного кодекса – о возбуждении ненависти и вражды. На сходе выступил губернатор области Иван Белозерцев, который пообещал расследовать случившееся. Часть жителей села, однако, не поверила обещаниям и перекрыла трассу, на которой, по данным сервиса "Яндекс.Карты", образовалась 12-километровая пробка. Сотрудники ОМОН впоследствии вытеснили людей с трассы, разблокировав движение.

Сообщается, что всю ночь Чемодановку патрулировала Росгвардия. Также производились задержания – всего, по данным Следственного комитета, в органы внутренних дел были доставлены 174 человека. Трое задержаны по подозрению в причастности к драке. Само преступление было переквалифицировано на статью об убийстве из хулиганских побуждений.

Стало известно, что это уголовное дело передали в Главное следственное управление. Оттуда в Пензенскую область направили криминалистов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 21 апреля, на Закарпатье в городе Берегово подрались около сотни ромов.

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