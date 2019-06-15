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В России произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом: опубликовано фото

суббота, 15 июня 2019, 12:50
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В субботу, 15 июня, в аэропорту Краснодара (Россия) Boeing 737-800 авиакомпании S7, следовавший из Москвы, совершил жесткую посадку.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Как отмечается, при заходе на посадку самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу. После этого он ушел на второй круг; еще одна попытка посадки прошла штатно.

Сообщается также, что в результате инцидента никто из находившихся на борту 175 человек не пострадал. Следственный комитет РФ и управление МВД на транспорте начали проверку по факту произошедшего инцидента.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России самолет, следовавший из Кипра в Самару, незапланированно приземлился в аэропорту Краснодара. По словам одного из пассажиров, у самолета "отказала топливная система".

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