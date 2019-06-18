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Есть ли жизнь без NASA: в сети высмеяли новые космические "успехи" России

вторник, 18 июня 2019, 16:29
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Американское космическое агентство NASA остановило изготовление приборов для российской космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") из-за сокращения финансирования проекта.

Об этом заявил руководитель Астрокосмического центра Физического института РАН Николай Кардашев.

"Очень плохо с финансированием. И сейчас все время обсуждается возможное сокращение финансирования... Деньги, которые выделяются на научные проекты, все время сокращаются. Здесь какая-то плохая организация в Роскосмосе, раньше такого не было никогда", – сообщил журналистам Кардашев.

Как отмечается, ранее запуск "Спектра-М", который разрабатывают с 2014 года, несколько раз откладывался (сейчас до начала 2030-х), теперь и эта дата под вопросом.

В сети с иронией отнеслись к сообщению ученого.

"Если честно, я вообще не понимаю о каком миллиметроне-шмелетроне может идти речь, когда еще не построен новый офис Роскосмоса в виде гигантской ракеты! Что там эти ученые себе думают?", – пишет блогер Рустем Адагамов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", авиаэксперт высмеял решение российских специалистов отправить на борт МКС антропоморфного робота.

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