Духовный щит и Путин в рясе: сети повеселили фото выставки картин на Соловках

В Соловецком монастыре (Россия) провели выставку "Духовный щит отечества", где были размещены картины с президентом РФ Владимиром Путиным, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, советским маршалом Жуковым, военными армии РФ и священнослужителями Российской православной церкви.

Об этом пишет известная журналистка и куратор выставок современного искусства Александра Кузнецова у себя в Facebook.

На картинах священники, в том числе скандально известный патриарх Кирилл беседуют с представителями российской власти и освящают военную технику.

"Доехали до Соловков, дорога заняла 1,5 дня... и вот внезапно впечатление дня — выставка истинного современного искусства... Отчасти это отражает происходящее тут. Печаль", - пишет журналистка.

В комментариях пользователи отметили манеру художника делать некоторых персонажей похожими на президента РФ Путина, в частности, на одной из картин замечен священник, с чертами лица главы российского государства.

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