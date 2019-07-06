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На Берлин: сети повеселило "боевое" фото с белорусскими стриптизершами

суббота, 06 июля 2019, 01:33
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В Беларуси девушки из стриптиз-клуба в рабочей "форме" сфотографировались на танке, памятнике Второй мировой войне, расположенном на Кургане славы.

Соответствующее фото было опубликовано в Facebook группе "Мая Краіна Беларусь".

"На Берлин!", – говорится в подписи к фото.

Необходимо отметить, что в комментариях мнения по поводу фото разделились. Некоторые осуждают девушек и обвиняют их в кощунственных действиях по отношению к памяти погибших в войне (Беларусь, по приблизительным подсчетам, за годы войны потеряла до трети населения страны). Другие же не видят в фото ничего плохого.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Беларуси воевавший на Донбассе боевик из так называемой ДНР сдался местным спецслужбами.

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