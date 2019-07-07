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Гибель моряков в России: появилась версия об опасном ЧП с чудо-оружием Путина

воскресенье, 07 июля 2019, 11:45
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14 российских моряков, которые погибли на подводной лодке проекта 10831 "Калитка" АС-12 "Лошарик", предположительно принимали участие в испытаниях атомного российского оружия "Посейдон".

Об этом написал блогер и аналитик Эль Мюрид в Facebook.

"В одном из Телеграм-каналов прошло сообщение о том, что на Серафимовском кладбище в Петербурге, где хоронили 14 моряков "…один их высокопоставленных военных рассказал, что они "не допустили катастрофы планетарного масштаба", - сказано в сообщении.

По его словам, вероятнее всего, речь может идти об испытаниях "Посейдона".

"Буквально две недели назад Путин сообщал, что испытания близятся к завершению. Возможно, что-то пошло очень не так, следствием чего и стала катастрофа", — пишет блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны интересные версии того, чем занимались на дне моря погибшие российские моряки.

Кроме того, в России прошло прощание с погибшими на подлодке моряками.

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