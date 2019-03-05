Лукашенко создал условия для "русского мира", продавая независимость Беларуси - Павел Усов

Как Александр Лукашенко подготовил Беларусь к поглощению Москвой, почему нынешний авторитарный правитель Беларуси не станет вторым Рамзаном Кадыровым в составе РФ, а также о том, чем отличаются белорусская и украинская идентичности, в интервью "Апострофу" рассказал политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза ПАВЕЛ УСОВ.

- Традиционное в конце года обострение между Минском и Москвой, обмен мнениями и репликами, могут привести к каким-то новым последствиям?

- Как раз интенсивные встречи, а в декабре их было две, не являются традиционной формой отношений между Минском и Москвой. До 2018 года таких интенсивных переговоров и визитов Лукашенко в Москву просто не было. Это показатель того, что конфигурация отношений складывается совершенно иначе, не в пользу Беларуси, не в пользу Лукашенко.

Речь идет о том, что на протяжении второго полугодия российское руководство неоднократно заявляло о том, что все преференции, которые получит в дальнейшем Беларусь, будут зависеть исключительно от расширения и углубления двухсторонних отношений. Прежде всего, речь идет об углублении союзной интеграции. Россия ребром ставит два вопроса: введение единой валюты и фактическое введение поста президента единого государства, что институционально завершит процесс создания Союзного государства, начатого еще в 90-е годы.

Именно на протяжении 2018 года, как только Путин в очередной раз стал президентом, в его администрации стали обсуждаться модели того, каким образом сохранить власть в руках Путина после 2024 года. Союзное государство создает условия как для новой геополитической победы России, создания нового государства, так и для продления периода власти Путина и концентрации в его руках фактически всей внешней политики Беларуси.

- Что это означает для Беларуси?

- Полная утрата суверенитета, возвращение страны к статусу БССР, которая существовала до 1991 года. Это означает лишение всех реальных характеристик и атрибутов независимости государства, сохранение только формального статуса государственности, как было в период существования СССР. Для Лукашенко это означает потерю власти в той полноте, которая у него есть сейчас.

И тут можно спекулировать, что Москва может предложить нынешнему главе Беларуси. Если он и остается президентом республики, то его функции будут сведены к функциям первых секретарей союзных республик времен СССР. Формально он будет оставаться президентом, но реальные рычаги управления экономикой и политикой будут сосредоточены в Москве. Поэтому совершенно ясно, что потеря суверенитета означает для Лукашенко утрату реальной власти в Беларуси.

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- Многие говорят, что именно Александр Лукашенко привел к такой ситуации, что Россия может предлагать аншлюс именно Беларуси, а не, скажем, Казахстану. Это именно Лукашенко уничтожал белорусскую идентичность (в отличие от Нурсултана Назарбаева, укрепляющего идентичность казахов) и все то, что может создать резистентность белорусского общества к планам Кремля?

- Совершенно верно. Во-первых, все 24 года пребывания у власти Лукашенко уничтожал национальные общественные институты, которые могли бы укреплять белорусскую независимость. Если мы говорим о Беларуси, то белорусский национализм можно прировнять к демократии, так как он опирался на идею построения независимого демократического государства. Лукашенко, уничтожая демократические институты, уничтожал одновременно и национальную идею. Еще раз подчеркну, Лукашенко - это первопричина того, что Беларусь сегодня находится на грани потери суверенитета и независимости. Он - причина уничтожения демократии и национальной идентичности в Беларуси.

Во-вторых, именно Лукашенко был одним из главных инициаторов строительства Союзного государства. В 1995 году прошел референдум, на котором он получил полномочия, направленные на расширение и углубление экономической интеграции с Россией (в середине 1990-х и в Украине многие политики практиковали риторику "возобновления связей" с РФ, что давало им необходимую поддержку в обществе, - "Апостроф"). С 1999 года де-юре существует Союзное государство как геополитический субъект с рядом институтов и управленческим аппаратом: госсекретарь, Высший государственный совет, единое экономическое пространство, граница и (формально) объединенная региональная группа войск.

Участвуя в создании Союзного государства и продавая независимость Беларуси, Лукашенко стремился стать у руля нового Союза. Эти амбиции сохранялись до 2001 года. В свою очередь, такая политика и привела к полной политической, экономической и энергетической зависимости от России. За время нахождения Лукашенко у власти привязка к России стала практически полной. Ничего не делалось для того, чтобы ограничить эту зависимость.

Основной причиной "слияния" с Россией было то, что Москва гарантировала Лукашенко стабильность его власти и авторитарного режима в целом. В свою очередь, авторитаризм гарантировал зависимость от России. Экономические преференции и льготы на энергоресурсы способствовали созданию в Беларуси модели так называемого рыночного социализма, где государство имело широкий контроль над распределением ресурсов и прямого влияния на экономические отношения, что создавало условия для стабильности режима.

- Может ли Лукашенко сделать разворот к Евросоюзу или к Китаю, который инвестирует в Беларусь, может ли он поменять геополитического патрона?

- Дело в том, что Китай слишком далеко. Интегрироваться с Китаем невозможно, да и цели такой нет. Китай хоть и делает инвестиции в страну, но вмешиваться в вопросы отношений между Минском и Москвой он не намерен.

Чтобы искать партнеров, необходима политическая воля. Единственной альтернативой может быть только Евросоюз, Запад. Но, во-первых, для разворота на Запад необходимо перестроить экономические и политические отношения в самой Беларуси, начать либерализацию, реформы, демократизацию, укрепить гражданское общество. В свою очередь, это бы способствовало ослаблению влияния Москвы.

Во-вторых, при развороте на Запад нужно будет закрыть границы с Россией, полностью пересмотреть энергетическую политику (в 2019 году должна заработать Островецкая АЭС, которую строит Россия). В экономическом плане такой разворот грозит очень быстрой катастрофой. Внутренних ресурсов нет, чтобы строить экономику без льготных поставок газа и нефти. В свою очередь, Европейский Союз не будет делать никаких финансовых вливаний, чтобы просто спасать режим Лукашенко.

В третьих, такой разворот может привести к прямому военному вмешательству со стороны России. События в Украине это хорошо показали. Кремль может придумать любой, даже самый абсурдный повод для вмешательства. К сожалению, белорусская армия ментально ближе к России, белорусское военные не способны в своем сознании противостоять российской экспансии, скорее всего, они очень быстро предадут Лукашенко, начнется военная конфронтация.

Но я убежден, что у Лукашенко нет даже мысли выйти из союза с РФ. Время упущено. После 2014 года можно было начать кадровую и идеологическую реструктуризацию административных политических и силовых институтов, но этого не делалось и не делается.

- У России есть вариант инкорпорации Беларуси, сохраняя на посту Лукашенко, или такой вариант привязан только к смещению его с должности?

- Вариант, думаю, есть, просто Лукашенко пока не соглашается. Как я уже сказал, это вариант а-ля-первого секретаря или губернатора без реальных властных функций. Лукашенко будет править, но не управлять, а в этих условиях полное отстранение будет неизбежным. Общий сценарий будет таков: а) Лукашенко сохраняет формальные руководящие позиции; б) происходит быстрое смещение его и его окружения, как это было в Крыму - полная замена местной элиты на российскую, и как результат - полная кооптация Беларуси в Россию. Лукашенко же будет в своей резиденции копать картошку и сажать арбузы.

- А нового Рамзана Кадырова в составе РФ не будет?

- Чечня - это не Беларусь. Чечня и весь Северный Кавказ являются взрывоопасным регионом для России. Кадыров - компромиссная фигура, которая уничтожает любую оппозицию в Чечне. Кадыров - необходимое зло для России, даже с его идеями и непредсказуемым поведением. Кадыров лично лоялен Путину, и пока клан Кадырова у власти в Чечне, в республике и на всем Северном Кавказе возможен какой-то вариант стабильности и отодвигается во времени угроза нового взрыва. В Беларуси такой угрозы нет, сами белорусы не против быть в Союзном государстве, они не ощущают угрозу потери суверенитета, для большинства суверенитет - не ценность, за которую необходимо сражаться. Значит, для решения региональных задач Лукашенко - фигура совершенно лишняя. Он это понимает, поэтому пытается затянуть процесс переговоров и создания Союзного государства.

- Что означает для Украины фактическое вхождение Беларуси в состав России под видом Союзного государства, это угроза?

- Это угроза не только для Украины, но и для Европы в целом. После кооптации Беларуси в Союзное государство появятся полноценные российские военные базы, где Москва может разместить не только обычное вооружение, но и стратегические. А такая возможность усиливается, если учесть разрыв соглашения по РСМД (ракетам средней и малой дальности), т.е. Беларусь может стать площадкой для размещения российского ядерного вооружения. Это угроза для стабильности всей Европы.

Для Украины - это прямая угроза северным границам. Это еще один дестабилизирующий фактор, вероятно, диверсионный фактор. Так как РФ заинтересована в дальнейшей дестабилизации Украины, ее сегментации, то для Украины это серьезный вызов. Россия получает огромное преимущество. В случае прямого столкновения с Украиной, это означает наличие трех фронтов: восток - через Донбасс, юг - через Крым и север - через Беларусь.

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- Чем отличается украинская идентичность от белорусской, хотя у нас она разная в разных регионах? У нас ведь была одна Древняя Русь, одна Киевская митрополия, мы были в составе Великого княжества Литовского, в составе Речи Посполитой, но почему разница в идентичностях?

- Проблема в мощной долгой русификации и советизации. Украине в какой-то степени повезло, так как после раздела Речи Посполитой территория Западной Украины находилась в составе Австро-Венгрии, вплоть до 1918 года, а Вена поддерживала украинскую идентичность в своих интересах - противовес польской идентичности. В Беларуси реализовывалась масштабная русификация, особенно после восстаний 1830-1831 и 1863-1864 годов. В СССР были массовые репрессии, преимущественно против белоруской интеллигенции. Две мировые войны также сыграли свою драматическую, обескровливающую нацию роль.

В итоге, Беларусь фактически стала государством, где успешно реализован проект homo sovieticus (человек советский). Белорусы по идентичности, особенно старшее поколение, кто родился до 1990-х, - люди с сильными советскими взглядами и ориентациями. Поэтому и произошла, возможно, победа Лукашенко в 1994 году. И он сегодня, продолжает поддерживать идентичность советского человека, так как в этом одна из причин консолидации его власти. Это не белорусская и даже не русская национальная идентичность, а именно - советская, которая насаждается сегодня государством и властью. Все пространство городов, все символы наполнены советскими кодами.

Например, праздник независимости 3 июля [День Независимости] привязан к освобождению Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, празднование 7 ноября - день Октябрьской революции (переворота), 23 февраля (советский праздник, переформатировавшийся в День защитника Отечества), памятники Ленину, Дзержинскому, который до сих пор остается символом белорусских силовиков, площадь Ленина, улицы Маркса и Энгельса. Все кодово-символическое пространство продолжает быть советским. Идентичность младшего поколения немного меняется, но идеология и пропаганда продолжает навязывать советскую ментальную структуру в противовес белорусской.

Нечто уникальное выработать власти Беларуси не в состоянии, да и это невозможно, согласиться же с национальной идеей правящая элита не может (она враждебна авторитаризму Лукашенко), поэтому остается навязывать советские коды, чтобы она легитимировала нынешнюю власть.

Однако сегодня советская идентичность является элементом "русского мира". Поэтому через советскую идентичность проникает "русскомирность" и привязанность к России, к ее нынешним ценностям, таким как нелиберальная суверенная демократия, противостояние с Западом, идеи одного советского государства и одного народа. Как раз советская идентичность уничтожает ментальные преграды, для того чтобы белорусское общество могло противодействовать российскому влиянию. Но власть сама создала условия для продвижения "русского мира" в сознание населения Беларуси.