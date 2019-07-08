Стало известно, как наказали ведущего в Грузии, обматерившего Путина

Грузинский телеканал Rustavi-2 отстранил от работы журналиста Георгия Габунию, который в своей воскресной авторской передаче "Постскриптум" обматерил президента России Владимира Путина.

Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Как отмечается, журналиста из-за оскорблений в адрес Путина отстранили от работы сроком на два месяца.

"Орган саморегулирования "Рустави 2" рассмотрел по собственной инициативе авторский текст журналиста Георгия Габунии, подготовленный 7 июля для программы "Постскриптум", который был произнесен в начале передачи. По решению саморегулирующегося органа, полностью прекращены полномочия журналиста Георгия Габунии сроком на два месяца", - указано в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на грузинском телевидении жестко унизили президента РФ Владимира Путина - ведущий программы "P. S" Георгий Габуния на телеканале "Рустави 2" обложил главу Кремля матами.