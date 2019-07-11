Пламя стремительно разрастается: новые видео масштабного ЧП под Москвой

Площадь пожара на теплоэлектростанции рядом со столицей России, Москвой, выросла в четыре раза: количество пострадавших увеличивается.

Об этом сообщается в Telegram канале "RT на русском".

Как отмечается, площадь пожара составляет до 800 метров квадратных.

Данные о пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Мытищах расходятся. Медики сообщают о семи пострадавших. В МЧС уточнили, что пострадали пять человек. Минздрав Подмосковья сообщал о шести пострадавших.

По обновленным данным МЧС, число пострадавших достигло 11 человек. Также сообщается, что пожар по состоянию на 13:00 был локализован и потушен.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", огромный пожар уничтожил семь миллионов литров популярного виски Jim Beam на складах в американском штате Кентукки.