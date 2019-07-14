В России произошло серьезное ЧП с самолетом: первые подробности и видео с места

В воскресенье, 14 июля, в аэропорту Саратова (Российская Федерация) произошло серьезное ЧП с самолетом - он выкатился за пределы посадочной полосы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Говорит Москва".

"Лайнер выполнял рейс из Сургута и в аэропорту Саратова не удержался в полосе и после посадки выкатился за ее пределы", - заявил источник "Интерфакса".

По предварительным данным, у самолета отказала гидросистема, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", 12 июля в аэропорту "Киев" (Жуляны) пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Ранее в России самолет, следовавший из Кипра в Самару, не запланировано сел в аэропорту Краснодара. На борту находились 139 пассажиров и 5 членов экипажа.