В России произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом: видео

В России, в московском аэропорту "Шереметьево", произошло серьезное ЧП с самолетом, на борту которого находились 178 пассажиров.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, а в YouTube публикуют кадры эвакуации, при которой во время паники и давки пострадали люди.

Уточняется, что лайнер должен был вылететь в Ереван, но перед взлетом в кабине пилотов и салоне появился дым, и пилоты приняли решение об эвакуации через аварийные трапы. Среди пассажиров началась паника, на борту возникла давка.

В результате восемь человек получили ссадины, ушибы и растяжения, пятерых из них доставили в медпункт аэропорта.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аэропорту Саратова (Российская Федерация) произошло серьезное ЧП с самолетом.

Также в России самолет, следовавший из Кипра в Самару, не запланировано сел в аэропорту Краснодара. На борту находились 139 пассажиров и 5 членов экипажа.