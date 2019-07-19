RU  UA  EN

пятница, 19 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Мир

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

19 июля

07:15
Есть свободные места: появились свежие фото пляжей на популярном украинском курорте
07:12
Во сколько украинцам обошелся визит Зеленского в Канаду: опубликован документ
07:06
Царь приехал: сети впечатлило фото объявления в Харькове о визите Зеленского
06:52
В Турции много людей погибло в ДТП с автобусом: опубликованы фото и видео
06:46
В России произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом: видео
06:30
Гороскоп на 19 июля: внезапная удача у Тельцов и авантюры у Козерогов
06:28
Прощай, дождь: синоптики порадовали прогнозом погоды на 19 июля
05:25
Назад в 90-е: в сети показали фото политического "раба" в Киеве
04:32
Появилось мрачное видео "полуживого" завода под Запорожьем
03:17
Ученые придумали алкогольное спасение для колонизаторов Марса
02:25
В Британии самолету с пассажирами удалось сесть при мощном шторме: жуткое видео
01:32
Как после бомбежки: иностранцы показали на фото и видео ужасы лечения в российской провинции
Все новости

В России произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом: видео

пятница, 19 июля 2019, 06:46
переглянути новину українською

В России, в московском аэропорту "Шереметьево", произошло серьезное ЧП с самолетом, на борту которого находились 178 пассажиров.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, а в YouTube публикуют кадры эвакуации, при которой во время паники и давки пострадали люди.

Уточняется, что лайнер должен был вылететь в Ереван, но перед взлетом в кабине пилотов и салоне появился дым, и пилоты приняли решение об эвакуации через аварийные трапы. Среди пассажиров началась паника, на борту возникла давка.

В результате восемь человек получили ссадины, ушибы и растяжения, пятерых из них доставили в медпункт аэропорта.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аэропорту Саратова (Российская Федерация) произошло серьезное ЧП с самолетом.

Также в России самолет, следовавший из Кипра в Самару, не запланировано сел в аэропорту Краснодара. На борту находились 139 пассажиров и 5 членов экипажа.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Провал с наркотиками: кого принесет в жертву Путин

Передел власти в Молдове: зачем друзья Путина объединились с про­европейской силой

Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант

Песни Цоя уже не помогут: как россиянам свергнуть Путина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: