Лучше бы смотрел, как горит тайга: Путина на параде ВМФ жестко высмеяли в сети, видео

Президент России Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге парад Военно-морского флота РФ: в сети его раскритиковали за безразличие к пожарам в Сибири.

Российский журналист Дмитрий Смирнов опубликовал на своей странице в Twitter видео с Путиным, который обходит на катере парадную линию боевых кораблей на рейде Кронштадта.

В комментариях под видео многие пользователи оставляют гневные замечания.

"А пожарных в Сибири пешком не обошёл", "Лучше бы этот долб**б посмотрел, как горит сибирская тайга. Впечатляющее зрелище", "Вот действительно кому все по х*й ,что пожары в Красноярске, что потопы в Иркутске, что митинги в Москве!", – пишут комментаторы.

Перед парадом: Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде pic.twitter.com/8oTxlpq04q — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 28, 2019

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 июля в столице России, Москве, задержали более 1000 участников акции против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму.