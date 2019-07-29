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Навальный показал первое фото из больницы и намекнул на отравление

понедельник, 29 июля 2019, 21:13
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Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал первое фото из больницы, куда он попал из следственного изолятора с подозрением на аллергию.

В сообщении на сайте политик отметил, что у него никогда раньше не было аллергических реакций на что-либо.

Навальный отметил, что находился в той же камере, где отбыл предыдущий арест.

"Это мой девятый или десятый арест. За все время я обращался к врачу один раз, когда простудился и была высокая температура. Постельное белье у меня свое. Из тюремной сумки, которая всегда наготове. Там же лежит мыло, зубная паста и все такое прочее. Всем этим я пользовался две недели назад", - рассказал Навальный.

По его словам, первые симптомы заболевание проявились в субботу, 27 июля. Сперва заключенные заметили покраснение шеи, далее оно перешло на лоб, а ночью "просыпаюсь от того, что лицо, уши и шея горят и колются".

"Я чувствовал как будто мне стекловатой натерли голову", - рассказал он.

Утром, когда к оппозиционеру вызвали фельдшера, состояние было уже тяжелым.

"Глаза-щелочки, веки размером с мяч для пинг-понга и так далее", - написал Навальный, опубликовав фото, на котором, по его словам, отек уже начал спадать.

Он также рассказал, что в больнице его оперативно начали лечить, однако "началась странная фигня".

"Полиция у двери палаты. Моих знакомых врачей не пускают. Адвоката не пускают. Моим врачам и адвокату диагноз не говорят, ссылаясь на врачебную тайну, зато выходит развернутый комментарий Интерфаксу, где выдают диагноз, который мне не говорили", - возмущен Навальный.

По его словам, врачи во всем "обвиняют" мыло, однако сам Навальный уже успел воспользоваться им еще раз и никакой реакции не возникло.

"Что я думаю по этому поводу? То, что отравили местные менты, я исключаю — они были шокированы моим видом и происходящим больше меня. Здесь везде камеры, мы запросили их официально. Нужны те моменты, когда всех выводили на прогулку или звонки. Если в это время в камеру заходили какие-то люди, то версия с отравлением становится очень весомой. Если нет, то возрастает сила версии с уникальным медицинским случаем. Когда-нибудь его назовут "однократная острая аллергическая реакция Навального", - написал политик.

Говорят о том, настолько ли глупа власть, чтобы его травить, он вспомнил случаи с отравлением Петра Верзилова, двойным отравлением Владимира Кара-Мурзы младшего, а также скандал вокруг отравления Скрипаля и другие случаи.

"Пока я могу с уверенностью утверждать одно: у власти в России находятся реально довольно тупые и глупые чуваки. Это вам кажется, что в их действиях нужно искать тайный смысл и рациональное зерно. А на самом деле они просто тупые, злобные и помешанные на деньгах", - резюмировал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее лечащий врач Навального, Анастасия Васильева допустила, что его могли отравить химическим веществом.

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