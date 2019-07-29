Россия в огне: в сети делятся впечатляющими фото и видео

Жители пострадавших от масштабных пожаров регионов России делятся в соцсетях впечатляющими и страшными фото и видео задымленных городов.

Подборку материалов опубликовало издание Meduza.

Как отмечается, по состоянию на 29 июля горят почти три миллиона гектаров леса. При этом местные власти не спешат гасить пожары, ссылаясь на то, что это экономически необосновано. Спустя неделю с начала пожаров дым от них виден уже даже из космоса.

Больше всего пострадали Красноярский край, Иркутская область и Якутия. Тем временем сам дым накрыл Западную Сибирь, Урал и Поволжье.

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Как сообщал "Апостроф", по данным российских экспертов в результате мощнейших пожаров количество загрязняющих веществ в воздухе почти в 3 раза больше нормы.