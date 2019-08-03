Лукашенко подарили его железную копию: фото, видео и реакция сети

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время своего визита в Беларусь презентовал Александру Лукашенко его железную статую в форме хоккеиста.

Соответствующее видео публикует в Youtube "Радио Свобода".

Лукашенко принял Мирзиеева 31 июля в государственной резиденции "Заславль". Главы государств прогулялись по территории резиденции, а затем обменялись подарками.

Как отмечается, в ответ на подарок Александр Лукашенко презентовал своему узбекскому коллеге панно "Беларусь" и беларусскую вышиванку, а его младший сын Коля вручил президенту Узбекистана статуэтку зубра.

В сети с недоумением и юмором отнеслись к железной копии президента Беларуси.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Беларуси Александр Лукашенко оконфузился незнанием истории во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.