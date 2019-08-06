Индивидуальный "подход": жесткий разгон митингов в России показали меткой карикатурой

В сети была опубликована свежая карикатура по мотивам разгона митинга за свободные выборы в Москве (РФ), на ней изображены силовики, которые бьют людей независимо от убеждений.

Карикатуру выложил известный художник Сергей Елкин у себя в Facebook.

Так, на картинке изображены российские правоохранители, которые с улыбкой бьют дубинками активиста с баннером "я за", со злобным оскалом – того, кто "против" и с безразличным выражением лица бьют активиста с надписью "мне пофиг".

Таким образом художник высмеял не только полицейский режим в России и жесткое пресечение любой гражданской позиции, но и разнородность и неспособность договориться внутри российской оппозиции, вследствие которой митингующие испытывают еще большие сложности в противостоянии режиму.

Автор также скинул ссылку на статью, где указано, что на митинге в Москве было задержано почти сотня несовершеннолетних детей.

Как сообщал "Апостроф", ранее во время массовых протестов в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, обнаружили "украинский след", якобы на митинг прибыли ветераны АТО из Украины.