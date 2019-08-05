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Собираем вещи и уезжаем: появился рассказ очевидицы взрывного ЧП в России

понедельник, 05 августа 2019, 18:20
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Число пострадавших во время взрыва на военных складах под Ачинском, увеличилось.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Говорит Москва".

"По данным местных медиков, число пострадавших в результате ЧП на складе боеприпасов в Красноярском крае увеличилось до восьми", - говорится в сообщении.

Отметим, что изначально сообщалось о четырех пострадавших, которыми оказались военнослужащие, переносившие снаряды.

При этом, паники в Ачинске нет: дети продолжают играть на площадках в центре города. Это при том, что в городе активно проводится эвакуация.

"Паники как таковой нет, проезжали мимо центральной части города, дети гуляли. То есть те, кто не слышал, что эвакуация есть, не паникуют, не знают об этом, они спокойно гуляют и наслаждаются, так сказать, днем, вечером уже. Некоторые люди дома сидят и не беспокоятся сильно", - цитирует издание слова местной журналистки Вероники Склизковой.

Как сообщалось, ранее появилось видео момента взрыва на военных складах в России.

Также было опубликовано впечатляющее видео взрыва на военных складах в России.

Подробнее об этом ЧП в России, читайте в материале "Апострофа": В России горят и взрываются военные склады, у людей паника: все, что известно на данный момент.

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