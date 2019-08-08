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Машина для убийства: появились новые подробности про киллера певца Михаила Круга

четверг, 08 августа 2019, 10:28
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Бывший киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев, который, по неофициальным данным, сознался в участии в убийстве российского певца Михаила Круга, убил двух сокамерников в колонии для пожизненно осужденных.

Об этом со ссылкой на источники в следствии сообщает "Московский комсомолец".

Агеев отбывает наказание в колонии ИК-18, известной как "Полярная сова".

"Он как машина для убийства, здоровенный качок, придушил их", — сказал собеседник издания. По его словам, совершенные Агеевым убийства сокамерников затормозили мероприятия следствия по делу об убийстве Круга, которые могли завершиться на месяц раньше.

Агеев, со слов собеседника газеты, в ходе следственного эксперимента в доме певца "дал полный расклад" и заявил, что в Круга на самом деле стрелял не он, а другой член "Тверских волков" Дмитрий Веселов, которого убил еще один участник банды Александр Осипов, также пожизненно осужденный. По данным источника, 8 августа планируется проверить показания Агеева с Осиповым — тот будет показывать, где убивал Веселова и куда выбросил пистолет, который так и не был найден.

В этот же день, по данным СМИ, Следственный комитет РФ собирается отчитаться о раскрытии убийства Круга.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", полиция установила предполагаемых убийц известного криминального авторитета Алексея Петрова по кличке "Петрик", убитого 1 августа в Запорожье на собственном частном дворе.

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