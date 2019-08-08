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Улицы Минска ушли под воду после мощного ливня: фото и видео потопа

четверг, 08 августа 2019, 16:20
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В четверг, 8 августа, на столицу Беларуси, Минск, обрушились сильные дожди, которые затопили улицы города.

В социальных сетях публикуют фото и видео стихии.

Ливни в Минск принес циклон Xaver, который также в этот же день накрыл и часть Украины.

Водители в столице Беларуси сообщают о плохой видимости. А как можно увидеть на фотографиях, на некоторых улицах вода доходит до окон автомобилей.

На многих дорогах из-за непогоды возникли пробки. Местами водители вынуждены объезжать затопленные дороги по газонам.

Во второй половине дня в Минске синоптики обещают сильный порывистый ветер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", днем в четверг, 8 августа, в Киеве и его окрестностях прошел мощный ливень, сопровождавшийся грозой.

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