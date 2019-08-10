Испытания проходили в море: в "Росатоме" раскрыли новые данные про взрыв под Архангельском

В "Росатоме" взрыв реактивной установки под Архангельском (Россия) практически приравняли к штатному инциденту, объяснив, что ЧП произошло "из-за стечения факторов, которые происходят при испытаниях новых технологий".

Об этом сообщается в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти." со ссылкой на холдинг.

Кроме того, в корпорации уточнили, что испытания ракеты, взорвавшейся на полигоне под Архангельском, проходили на морской платформе, из-за чего несколько сотрудников взрывом были отброшены в море. При этом, указывается, что возгорание топлива с последующей детонацией произошло по завершении испытаний ракеты. А сами радиоизотопные источники питания находились в составе ракеты.

Как сообщал "Апостроф", ранее была раскрыта причина и новые данные о жертвах взрыва под Архангельском.

Также всплыли тревожные детали взрыва реактивной установки в России.