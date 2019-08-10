RU  UA  EN

суббота, 10 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.15
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 августа

17:39
Динамо - Шахтер - 1:1 онлайн видео трансляция
17:23
Испытания проходили в море: в "Росатоме" раскрыли новые данные про взрыв под Архангельском
17:04
​Нас приняли за спецназ США: ветеран рассказал о боях с войсками Путина за важную высоту
16:58
Массовые акции в России: новые фото и данные о задержанных
16:31
​Украина и Турция сделали важный шаг по созданию новейшего вооружения
16:23
В аварии под Сумами погибла семья: опубликованы фото и данные о жертвах
16:09
​Украинский военный рассказал про операцию по освобождению Горловки
16:08
Динамо - Шахтер: стартовые составы
15:36
​В Харькове завели дело на полицейского, избившего пенсионера: фото и видео
15:05
В африканских горах нашли место обитания первобытных охотников: фото
14:57
В России оппозиция проводит массовые акции: фото и онлайн видео
14:51
Из Генштаба уволен генерал, осужденный за катастрофу Ил-76 под Луганском
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Испытания проходили в море: в "Росатоме" раскрыли новые данные про взрыв под Архангельском

суббота, 10 августа 2019, 17:23
переглянути новину українською

В "Росатоме" взрыв реактивной установки под Архангельском (Россия) практически приравняли к штатному инциденту, объяснив, что ЧП произошло "из-за стечения факторов, которые происходят при испытаниях новых технологий".

Об этом сообщается в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти." со ссылкой на холдинг.

Кроме того, в корпорации уточнили, что испытания ракеты, взорвавшейся на полигоне под Архангельском, проходили на морской платформе, из-за чего несколько сотрудников взрывом были отброшены в море. При этом, указывается, что возгорание топлива с последующей детонацией произошло по завершении испытаний ракеты. А сами радиоизотопные источники питания находились в составе ракеты.

Как сообщал "Апостроф", ранее была раскрыта причина и новые данные о жертвах взрыва под Архангельском.

Также всплыли тревожные детали взрыва реактивной установки в России.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Избиения и полицейский произвол: какую Россию за 20 лет построил Путин

Прекращение ракетного договора: возможности для Украины, беззубость Путина и уязвимость США

Полезный пожар в Сибири: как огонь "тушат" шаманы, молитвы и даже Путин

Мне пришлось уносить ноги из России, чтобы не стать жертвой Путина - Константин Боровой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: