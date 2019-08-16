Это огонь: сеть повеселило видео "работы" российского спецназа

В интернете обнародовали видео, как российские спецназовцы пытаются проникнуть в квартиру вероятного злоумышленника через окно, но все оборачивается грандиозным провалом.

Соответствующий ролик опубликован на странице "Дикая Москва" в Twitter.

"Насладитесь профессиональной работой полиции", - говорится в подписи к видео.

На кадрах зафиксировано, как силовик поднимается по лестнице к окну, пытается выбить стекло, но резко падает вниз, прямо на стоящих спецназовцев.

Пока в Котельниках мужик с ружьем забаррикадировался в парикмахерской и требует привезти коньяк, насладитесь профессиональной работой полиции pic.twitter.com/kTqRe54pZo — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 15 августа 2019 г.

Ролик активно комментируют в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России военные умудрились утопить танк "Армата", который во всю пиарили российские СМИ и называли его одной из главных разработок последних лет.

Между тем, российский пропагандист Дмитрий Куликов в эфире телеканала "Россия 1" выдал диалог из художественного фильма "Тридцать три" за цитату из интервью актера Евгения Леонова с "западным журналистом".