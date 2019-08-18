RU  UA  EN

воскресенье, 18 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

18 августа

18:31
Жестокое двойное убийство в Чернигове: опубликовано фото подозреваемого
18:26
Заря - Александрия: онлайн видео трансляция
17:59
Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР
17:30
В Чернигове преступники расстреляли двух человек: подробности и видео
16:59
Черный дым застилает небо: в России вспыхнул мощный пожар на мазутном озере, видео
16:31
Появилось видео бегства "наркокороля" от СБУ: в сети заметили важную деталь
16:02
Россия вмешивается везде: озвучен интересный прогноз по отношениям Украины и США
15:42
"Птички" попали прямо в цель: ВСУ разгромили позиции боевиков на Донбассе, видео
15:28
В Запорожье парочка неадекватов занялась сексом на глазах у детей: видео
15:13
Блогера, жестоко избившего ветерана АТО, задержали: опубликовано видео
14:57
В России подросток зарубил топором всю свою семью и покончил с жизнью: фото и видео
14:56
Дефицит продуктов и медикаментов: озвучен печальный прогноз по жесткому Brexit
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Черный дым застилает небо: в России вспыхнул мощный пожар на мазутном озере, видео

воскресенье, 18 августа 2019, 16:59
переглянути новину українською

В воскресенье, 18 августа, в Самарской области России на мазутном озере произошел масштабный пожар.

Соответствующее видео опубликовало региональное ГУ Министерства чрезвычайных ситуаций.

По информации спасателей, пожар произошел на площади 800 квадратных метров. Из-за горения мазута вся окрестная территория оказалась затянута черным дымом.

Сообщается, что в результате возгорания никто не пострадал, угрозы распространения пламени на населенные пункты нет.

Позже в МЧС уточнили, что площадь пожара составила 400 квадратных метров. Спасатели также отчитались о ликвидации возгорания.

"Пожар ликвидирован в 15:35 (14:35 по киевскому времени, - прим. ред.). Погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Российской Федерацией Крыму в лесу произошел масштабный пожар. Пламя охватило зеленую зону под Севастополем.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Турция ждала, что мы будем воевать с Россией за Крым - Сергей Корсунский

Избиения и полицейский произвол: какую Россию за 20 лет построил Путин

Прекращение ракетного договора: возможности для Украины, беззубость Путина и уязвимость США

Полезный пожар в Сибири: как огонь "тушат" шаманы, молитвы и даже Путин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: