Черный дым застилает небо: в России вспыхнул мощный пожар на мазутном озере, видео

В воскресенье, 18 августа, в Самарской области России на мазутном озере произошел масштабный пожар.

Соответствующее видео опубликовало региональное ГУ Министерства чрезвычайных ситуаций.

По информации спасателей, пожар произошел на площади 800 квадратных метров. Из-за горения мазута вся окрестная территория оказалась затянута черным дымом.

Сообщается, что в результате возгорания никто не пострадал, угрозы распространения пламени на населенные пункты нет.

Позже в МЧС уточнили, что площадь пожара составила 400 квадратных метров. Спасатели также отчитались о ликвидации возгорания.

"Пожар ликвидирован в 15:35 (14:35 по киевскому времени, - прим. ред.). Погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Российской Федерацией Крыму в лесу произошел масштабный пожар. Пламя охватило зеленую зону под Севастополем.