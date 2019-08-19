В России вспыхнул мощный пожар на химзаводе: опубликовано видео

В понедельник, 19 августа, в здании химического завода в подмосковной Балашихе (Российская Федерация) вспыхнул мощный пожар.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным, горит цех по производству кремниевых смол. Причины ЧП выясняются. Информации о пострадавших нет.

Как уточняет Telegram-канал LifeShot, загорелась 200-литровая бочка с растворителем. Есть опасность, что ядовитые вещества из-за утечки начнут впитываться в почву.

Также в сети опубликовали видео, как пожарные тушат огонь на химзаводе в Балашихе.

Как сообщал "Апостроф", 18 августа в Самарской области России на мазутном озере произошел масштабный пожар. Он вспыхнул на площади 800 квадратных метров. Из-за горения мазута вся окрестная территория оказалась затянута черным дымом.