Одиночество: Путина высмеяли меткой фотожабой из-за саммита G7

В сети продолжают активно обсуждать возможное возвращение России к работе в международном формате G8 (Большой восьмерки).

В частности, на Twitter странице "Мид Роисси" было опубликовано фото, на котором президент России Владимир Путин одиноко стоит на фоне двух пустых кресел. На фото также присутствует эмблема "G1 Summit 2019".

"А у Путина сегодня свой саммит", – говорится в подписи к фото.

В комментариях пользователи также шутят по поводу "одиночества" Путина.

"Да уж, было G8, остался Г1", "Все психопаты одиноки, но каждый психопат одинок по своему", "Скоро появится G3, в состав которого будут входить страны прямиком с острия экономического и технологического благополучия: Венесуэла, Северная Корея и Россия", – пишут комментаторы.

Напомним, подробнее об идее президента США Дональда Трампа о возвращении России в G8 читайте в материале "Апострофа": Добро пожаловать, Russia: как Запад заигрывает с Путиным на глазах Украины.