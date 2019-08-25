RU  UA  EN

понедельник, 26 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 августа

16:32
​Индия хочет отказаться от российского оборудования для АЭС: росСМИ узнали причину
13:50
Сколько стоит отправить ребенка в школу: опубликованы цифры
12:09
​Вступил в силу второй пакет санкций США против РФ: что изменилось
10:42
​Недвижимость на оккупированном Донбассе: как российские паспорта повлияли на цены
09:30
​Что будет с курсом доллара до конца недели: озвучен прогноз

23 августа

10:12
В Украине установили размер абонплаты за коммуналку: названы цены

21 августа

12:31
Украинский банк начал выдавать быстрые кредиты для ФЛП: подробности
09:11
Дело "Роттердам+" является местью Коломойского - экс-глава НКРЭКУ

20 августа

11:57
Не 100 и не 300: стало известно, по сколько получат военные за отмену парада ко Дню Независимости
10:05
Кто и какую соцпомощь получит ко Дню Независимости Украины: названы цифры

17 августа

13:27
Влиятельные международные институции поддержали реформу управления госбанками в Украине
11:19
Нацбанк отклонил кандидатуры большинства членов совета "Ощадбанка"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Одиночество: Путина высмеяли меткой фотожабой из-за саммита G7

воскресенье, 25 августа 2019, 18:02
переглянути новину українською

В сети продолжают активно обсуждать возможное возвращение России к работе в международном формате G8 (Большой восьмерки).

В частности, на Twitter странице "Мид Роисси" было опубликовано фото, на котором президент России Владимир Путин одиноко стоит на фоне двух пустых кресел. На фото также присутствует эмблема "G1 Summit 2019".

"А у Путина сегодня свой саммит", – говорится в подписи к фото.

В комментариях пользователи также шутят по поводу "одиночества" Путина.

"Да уж, было G8, остался Г1", "Все психопаты одиноки, но каждый психопат одинок по своему", "Скоро появится G3, в состав которого будут входить страны прямиком с острия экономического и технологического благополучия: Венесуэла, Северная Корея и Россия", – пишут комментаторы.

Напомним, подробнее об идее президента США Дональда Трампа о возвращении России в G8 читайте в материале "Апострофа": Добро пожаловать, Russia: как Запад заигрывает с Путиным на глазах Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Дня Независимости Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Турция ждала, что мы будем воевать с Россией за Крым - Сергей Корсунский

Избиения и полицейский произвол: какую Россию за 20 лет построил Путин

Прекращение ракетного договора: возможности для Украины, беззубость Путина и уязвимость США

Полезный пожар в Сибири: как огонь "тушат" шаманы, молитвы и даже Путин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: